München (ots) -Drohnen sind Teil unseres Alltags geworden. Für wenige Hundert Euro kann heute nahezu jeder ein leistungsfähiges Fluggerät kaufen. Die ARD-Dokumentation "Drohnen über der Siedlung - Wer schützt unsere Privatsphäre?" begleitet Menschen, die sich durch Drohnen beobachtet, gestört oder sogar ausgespäht fühlen. Gleichzeitig stellt die Dokumentation rechtliche Fragen, die viele Menschen bewegen. Sie ist ab 15. Juli in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/story/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1zdG9yeQ) zu sehen.Als Elena plötzlich eine Drohne vor ihrem Badezimmerfenster entdeckt, ist sie geschockt. Das Fluggerät schwebt nur wenige Meter entfernt in der Luft. Filmt jemand direkt in ihre Räume? Das Gefühl, in den eigenen vier Wänden beobachtet zu werden, lässt sie seitdem nicht mehr los. Ähnliches erlebt Laura Block, in deren Garten eine Drohne schwebt.Die ARD-Dokumentation "Drohnen über der Siedlung - Wer schützt unsere Privatsphäre?" begleitet Menschen wie Elena und beantwortet rechtliche Fragen wie: Darf ich mir einfach eine Drohne kaufen und losfliegen? Und was kann ich tun, wenn immer wieder eine Drohne meines Nachbars über meinem Grundstück auftaucht? Kann ich herausfinden, wem eine Drohne gehört?Im LKA Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich inzwischen ein Drohnen-Forensiker mit dieser Frage. Hansjürgen Köhler aus dem Odenwald ist Deutschlands wohl ungewöhnlichster Drohnen-Ermittler. Der frühere UFO-Forscher betreibt seit Jahrzehnten eine Hotline für rätselhafte Himmelsphänomene. Doch statt fliegender Untertassen melden Menschen inzwischen vor allem eines: unbekannte Drohnen.Immer mehr Menschen fragen sich, wer dort oben unterwegs ist - und warum. Die ARD-Story "Drohnen über der Siedlung - Wer schützt unsere Privatsphäre?" erzählt von einem Fluggerät, das sich in unserem Alltag zunehmend zu einem Ärgernis und einer Bedrohung entwickelt hat.Pressekontakt:BR-PressestelleSonja ChristleinE-Mail: sonja.christlein@br.deTel. +49 (0)89 5900-10576Miriam ZerbelE-Mail: miriam.zerbel@br.deTel. +49 (0)89 5900-10581www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6310540