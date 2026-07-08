Mastercard nennt Ripple als offiziellen Abwicklungspartner für sein neues KI-Zahlungsnetzwerk. Parallel dazu ist der Rechtsstreit mit der SEC durch eine finale Einigung endgültig vom Tisch. Trotzdem hängt der XRP-Kurs weiter an einer wichtigen Widerstandszone fest. Gute News, aber der Kurs zieht nicht mit Die Nachrichtenlage rund um Ripple ist derzeit so gut wie lange nicht. Mastercard hat Ripple offiziell als Abwicklungspartner für sein neues KI-gestütztes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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