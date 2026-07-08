Die TKMS-Aktie hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt und erreichte zwischenzeitlich Kurse von rund 100 €. Nach einer leichten Konsolidierung notiert das Papier am Mittwoch aktuell bei etwa 90 €. Wesentlicher Kurstreiber ist der milliardenschwere U-Boot-Auftrag aus Kanada. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist nach dem starken Kursanstieg noch weiteres Potenzial vorhanden? Milliardenauftrag aus Kanada Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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