Die Apple-Aktie hat den Angriff auf die Rekordregion zunächst nicht vollendet. Nach dem starken Lauf bis in den Bereich um 315 US$ fehlte der letzte Impuls in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 317,40 US$. Stattdessen setzt nun ein Rücksetzer ein, der für die kommenden Handelstage entscheidend werden dürfte. Pause nach starkem Lauf Nach dem dynamischen Anstieg seit April hat Apple in kurzer Zeit mehrere Widerstände hinter sich gelassen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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