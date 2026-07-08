Totgesagte leben länger - und an der Börse manchmal sogar deutlich schneller als gedacht. Nach Monaten im tiefen Tal der Tränen feiert der chinesische E-Commerce- und Tech-Gigant Alibaba ein fulminantes Comeback auf dem Parkett. Ein zweistelliger Kurssprung lässt Anleger weltweit aufhorchen. Ist das die fundamentale Trendwende oder nur ein kurzes technisches Strohfeuer? DeepSeek-Schock 2.0 Haupttreiber für die plötzliche Euphorie ist eine neue, massive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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