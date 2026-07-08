Die Micron-Aktie spürt aktuell sehr viel Gegenwind. Inzwischen belaufen sich die Abschläge zum jüngsten Rekordhoch auf mehr als -25%, was zu einem Rutsch unter die 1.000-US$-Marke geführt. Auch am Mittwoch sieht es nicht gut aus: Vorbörslich verliert der Kurs weitere knapp -6% und könnte damit sogar unter 900 US$ zurückfallen. Ist das der Beginn einer größeren Trendwende oder lediglich eine überfällige Verschnaufpause? Samsung löst Verkaufswelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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