In Zusammenarbeit mit dem Chaos Computer Club (CCC) hat ein Sicherheitsforscher Lücken in Wechselrichtern der chinesischen Firma Hoymiles entdeckt. Darüber lassen sich mit wenig Aufwand Balkonkraftwerke in großem Stil manipulieren oder abschalten. Auf Deutschlands Balkonen gibt es rund 1,4 Millionen Solaranlagen, sogenannte Balkonkraftwerke. Jede dieser Anlagen benötigt einen Wechselrichter, der die Spannung umwandelt. Und in jedem fünften Balkonkraftwerk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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