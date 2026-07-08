Wer hierzulande eine Immobilie zur Selbstnutzung erwirbt, kommt steuerlich deutlich schlechter weg als im Falle einer Vermietung. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass in sechs untersuchten Vergleichsländern das Steuerrecht die Selbstnutzung begünstigt. Deutschland hat im europäischen Vergleich eine sehr niedrige Wohneigentumsquote auf, was wiederum negative Konsequenzen hat für die private Altersvorsorge und eine gleichmäßigere Vermögensverteilung. Doch nicht nur mangelndes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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