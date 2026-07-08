Die Alibaba Aktie ist in Hongkong zweistellig angesprungen und hat sich damit deutlich gegen den schwachen Trend an vielen asiatischen Börsen gestemmt. Während Südkorea und Japan unter Druck standen sorgten Umschichtungen in chinesische Technologiewerte für kräftigen Rückenwind.Alibaba setzt starkes Signal Alibaba rückte in Hongkong klar in den Mittelpunkt. Die Aktie legte zweistellig zu und wurde damit zu einem der auffälligsten Gewinner im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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