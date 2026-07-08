ANKARA (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte und US-Präsident Donald Trump haben sich beim Nato-Gipfel einen kurzen Schlagabtausch geliefert. Als Trump erneut mangelnde Unterstützung der Verbündeten im Krieg gegen den Iran beklagte, widersprach Rutte ihm. 5.000 Flugzeuge seien zur Unterstützung der US-Offensive gegen den Iran aus Europa abgehoben, sagte Rutte am Rande des Gipfels. Damit bezog er sich auf Starts der US-Luftwaffe insbesondere von US-amerikanischen Militärstützpunkten auf dem Kontinent.

Trump beklagte daraufhin, dass nicht alle Verbündeten die Nutzung von US-Basen auf ihrem Territorium für Angriffe gegen den Iran erlaubt hätten. "5.000 ist...", setzte Trump an, nur um von Rutte unterbrochen zu werden: "gewaltig", sagte der Nato-Chef.

Rutte hat einen guten Draht zu Trump und ist eigentlich bekannt für die Strategie, Trump in der Öffentlichkeit in Schutz zu nehmen und ihm demonstrativ zu schmeicheln. So stellt er immer wieder heraus, dass die europäischen Nato-Verbündeten wegen Trump ihre Verteidigungsausgaben deutlich gesteigert hätten - so auch jetzt wieder bei dem Treffen am Rande des Ankara-Gipfels.

Trump bezeichnete Rutte dabei trotz dessen Gegenrede als "großartigen Führer" und sagte über den Niederländer: "Er kapiert es." Rutte antwortete darauf: "Ihre Verbündeten kapieren es, dank Ihnen, und das ist wichtig."/jam/DP/jha