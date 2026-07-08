Hamburg (www.anleihencheck.de) - "Der Konflikt zwischen den USA und Iran hat letztlich vor allem eine Verschlechterung der Lage herbeigeführt", schreibt Felix Herrmann, Chefvolkswirt bei Aramea Asset Management.Im Vergleich zur Situation vor dem Angriff der USA seien das Regime in Iran gefestigter, die Straße von Hormus unsicherer, der Ölpreis, die Inflation und die US-Schulden höher sowie die Zustimmungswerte Trumps schlechter. Aber: Der KI-Hype stütze die Kurse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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