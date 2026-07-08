Access Advance LLC, der führende Verwalter des Patentpools für High Efficiency Video Coding (HEVC), gab heute eine erhebliche Erweiterung des HEVC Advance-Patentpools bekannt, wobei 28 Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 Lizenzverträge unterzeichnet haben. Die neuen Lizenznehmer kommen aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Telekommunikation, Industrietechnik und professionelle Sicherheitstechnik und spiegeln damit die Bandbreite der Branchen wider, in denen HEVC zu einer grundlegenden Videotechnologie geworden ist.

"HEVC ist nach wie vor der Eckpfeiler der modernen Videoübertragung, und die Nachfrage, die wir seitens neuer Lizenznehmer beobachten, spricht für die langfristige wirtschaftliche Bedeutung dieser Technologie", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Die HEVC-Lizenzierung verläuft weiterhin sehr positiv, und wir freuen uns, eine Reihe wichtiger neuer Teilnehmer im Programm begrüßen zu dürfen."

Insbesondere haben sich neun Hersteller von Videoüberwachungsgeräten als Lizenznehmer dem HEVC-Advance-Programm angeschlossen, darunter drei der weltweit größten Hersteller von Videoüberwachungsgeräten sowie spezialisierte Entwickler von Sicherheitssoftware und Bildverarbeitungssystemen. Dahua Technology, Hikvision und Uniview haben zusammen einen erheblichen Anteil an den weltweiten Auslieferungen von Überwachungsausrüstung, und allein ihre Beteiligung stellt eine bedeutende Ausweitung von HEVC Advance auf den professionellen Sicherheitsmarkt dar. Die Gruppe wird abgerundet durch A Paul Software Systems Pvt. Ltd., Apec Systems Ltd., Cupola360 Inc., TIGERSECU, Inc., Sanchar Link Telecom Pvt Ltd und Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Die Bandbreite dieser Gruppe zeigt, wie sehr sich HEVC mittlerweile in der gesamten Überwachungsbranche als der bevorzugte Standard für die Videokomprimierung etabliert hat von groß angelegten Infrastrukturprojekten bis hin zu spezialisierten Sicherheitsanwendungen.

Die folgenden Unternehmen haben seit Anfang 2026 Lizenzen des HEVC Advance Patent Pool abgeschlossen:

A Paul Software American Future Technology Corp., firmierend unter iBuypower Apec Systems Ltd Cupola360 Inc. CyberPower Inc Cyfrowy Polsat S.A. E-Blah LLC EARTHBRAIN Ltd. Garmin International, Inc. Guangzhou Bosma Technology Co., Ltd. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (ebenfalls ein neuer HEVC-Advance-Lizenzgeber) INVERSENET Inc. JOOYI Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. KIJIMA CO., LTD. Liqhtworks, Inc. Magnetar Technology Shenzhen Co., Ltd. Miharu Communications Inc. Sanchar Link Telecom Pvt Ltd STERIS Corporation TIGERSECU, Inc. UNIT.COM INC. Visteon Corporation WeTek Soluções Tecnológicas S.A. Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yupiteru Corporation Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Die Vielfalt der neuen Lizenznehmer, die sich dem Programm anschließen, spiegelt wider, wie breit HEVC auf dem globalen Gerätemarkt verbreitet ist. Access Advance hat erfolgreich Lizenzen für den Großteil der wichtigsten Kategorien videofähiger Geräte erworben, darunter Smartphones, Tablets, PCs, Fernseher, Set-Top-Boxen, Streaming-Geräte, Spielkonsolen, Kameras und nun auch Videoüberwachungsgeräte. Access Advance lädt Anbieter, die noch keine Lizenz besitzen, dazu ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um mehr über unsere Programme zu erfahren: https://accessadvance.com.

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentnutzer einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance managt und verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unentbehrlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 5.400 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen, eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

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