Chinesische Hersteller dominieren den Markt für Elektrofahrzeuge. Insolvenzen und Kapazitätsabbaübei Zulieferern nehmen zu. Politische Schutzmaßnahmen verpuffen, regulatorischer Druck beschleunigt den Strukturwandel Die deutsche Automobilindustrie befindet sich im tiefgreifendsten Strukturwandel ihrer Geschichte. Während heimische Hersteller mit sinkenden Verkäufen, hohen Investitionen, schrumpfender Produktion, Werksschließungen und zehntausendfachem Stellenabbaükämpfen, dominieren chinesische Anbieter bei Preis und Leistung zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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