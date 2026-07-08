DJ Apple verliert Rechtsstreit um iOS und App Store unter EU-Technologieregeln

Von Edith Hancock

DOW JONES--Apple hat eine Klage vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) verloren. Das Unternehmen hatte eine Entscheidung der EU angefochten, die das Betriebssystem iOS und den App Store als Dienste eingestuft hatte, die unter die EU-Kartellvorschriften für den Technologiesektor fallen.

"Das Gericht der Europäischen Union weist alle von Apple erhobenen Klagen ab", teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Die Entscheidung ist ein Rückschlag für Apple. Der Technologiekonzern kämpft gegen das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA). Dieses EU-Gesetz trat im November 2022 in Kraft. Das DMA stuft eine Handvoll der weltweit mächtigsten Technologieunternehmen als "Gatekeeper" ein. Die EU argumentiert, dass diese Unternehmen die Online-Zugänge zum Markt kontrollieren. Dazu gehören Suchmaschinen, App Stores und Webbrowser. Das Gesetz gibt ihnen eine Liste von Regeln vor, die sie in Europa befolgen müssen. Diese sollen für faire Wettbewerbsbedingungen in der digitalen Wirtschaft sorgen.

Apple legte 2024 Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission ein. Diese hatte das Betriebssystem iOS und den App Store als Kernplattformen eingestuft, die das DMA befolgen müssen. Zudem focht das Unternehmen den Schritt der EU-Exekutive an, zu untersuchen, ob auch der Nachrichtendienst iMessage in den Geltungsbereich der Regeln fallen sollte. Die Beamten stellten die letztgenannte Untersuchung schließlich ein.

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) teilte zudem mit, dass Apples Klage bezüglich iMessage unzulässig sei.

Ein Sprecher von Apple sagte, die Vorgaben des DMA setzten die Nutzer Datenschutz- und Sicherheitsrisiken aus. "Wir werden uns weiterhin für die Innovation und den Datenschutz einsetzen, die unsere europäischen Kunden verdienen", sagte er. Das Unternehmen kann gegen das Urteil vom Mittwoch noch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Berufung einlegen.

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July 08, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)

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