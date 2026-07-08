Die Nervosität an den Märkten nimmt zu. Nach deutlichen Verlusten bei asiatischen Chipwerten und der erneuten Eskalation im Iran rechnet Tradingexperte Ingmar Königshofen mit weiterem Druck auf den DAXDie USA haben in der Nacht mehr als 80 Ziele im Iran angegriffen. Ölpreise zogen daraufhin an, während der DAX bereits am Morgen deutlich zurückkam. Königshofen verweist zudem auf die schwache Saisonalität. Historische Muster über 5, 10, 15, 25 und 46 Jahre zeigten für den DAX ab Mitte Juli bis Ende September oder Anfang Oktober häufig fallende Kurse. Charttechnisch sieht er ebenfalls Warnsignale. Der jüngste Ausbruch auf ein neues Allzeithoch sei nicht nachhaltig gewesen. Der DAX rutscht am …
Enthaltene Werte: DE000MM7UXXX,DE000VY53XXXDen vollständigen Artikel lesen
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