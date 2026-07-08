Das kam überraschend: Die Waffenruhe im Iran-Krieg ist wohl vorbei. Der aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendete Waffenstillstand mit dem Iran hat am Mittwoch den Dax und andere Aktienmärkte deutlich unter Druck gebracht. Nachdem die Rekordjagd bereits am Montag mit dem Test der 25.900er-Marke abgebrochen worden war, ging es nun wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten."Der Iran-Konflikt könnte wieder zum Taktgeber für die Risikobereitschaft der Anleger werden", kommentierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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