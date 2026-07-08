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Die Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps Investora 2026 mit vielen Neuerungen und Highlights - melden Sie sich jetzt an!



08.07.2026 / 13:30 CET/CEST



Zürich, 8. Juli 2026 - Die Investora Zürich findet am 16. und 17. September 2026 zum 14. Mal statt, wieder in THE HALL in Zürich-Stettbach. Zahlreiche an der Schweizer Börse SIX kotierte Small und Mid Caps werden sich dem professionellen Anlegerpublikum präsentieren - und das Programm wird 2026 um einige spannende Neuerungen erweitert. Ein Highlight ist ein Panel zur Europapolitik mit Magdalena Martullo-Blocher und Simon Michel. Das Programm ist auf www.investora.ch verfügbar und Sie können sich ab sofort hier anmelden. Wie gewohnt stellen CEOs und CFOs im Rahmen ihrer Firmenpräsentationen Geschäftsmodelle, Märkte, Strategien, Projekte und aktuelle Finanzzahlen vor und stehen anschliessend in moderierten Q&A-Sessions sowie 1-on-1-Meetings für Fragen und Antworten zur Verfügung. Erstmals mit dabei sind dieses Jahr BioVersys, Centiel, Dätwyler, Emmi, LEM Holding, Matador Secondary Private Equity, AG für die NZZ, SF Urban Properties und V-Zug. Neu hinzu kommen 2026 zwei Formate: Gemeinsam mit der SIX Swiss Exchange lancieren wir den Investora Private Track , in dem sich vier Unternehmen mit einer IPO-Perspektive innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate vorstellen - ein Blick auf mögliche künftige Börsenkandidaten.

, in dem sich vier Unternehmen mit einer IPO-Perspektive innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate vorstellen - ein Blick auf mögliche künftige Börsenkandidaten. Ebenfalls neu ist ein Medientrack mit der TX Group, der Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung und APG|SGA. Ein Höhepunkt findet am Donnerstagnachmittag zum Abschluss der Investora 2026 statt: Zum Thema «Bilaterale III: Chance oder Risiko für die Schweiz?» diskutieren Magdalena Martullo-Blocher (Nationalrätin SVP, exekutive Vizepräsidentin und Delegierte des Verwaltungsrates der Ems-Chemie Holding AG) und Simon Michel (Nationalrat FDP, CEO und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Ypsomed Holding AG), moderiert von Valentin Ade, Leiter des Meinungsressorts der Finanz und Wirtschaft. Am Mittwochmittag geht es in einem Panel unter dem Titel «Reverse Merger: Ein alternativer Weg an die Börse» um Alternativen zum klassischen Börsengang - mit Martin Gamperl (Alantra), Arturo Devigus (Devigus), Emanuel Dettwiler (Kellerhals Carrard) und Sascha Hilber (SIX Swiss Exchange), moderiert von Finanz und Wirtschaft-Redaktorin Lea Fäh. Weitere Höhepunkte bilden der Ausblick auf die Entwicklung an den Finanzmärkten durch Gerhard Schwarz, Head of Equity Strategy der Baader Bank, sowie der beliebte Networking-Apéro am Abend des ersten Konferenztags. Auch am zweiten Konferenztag laden wir im Anschluss an das Panel zur Europapolitik mit Magdalena Martullo-Blocher und Simon Michel zu einem Apéro ein. Getragen wird die Investora Zürich auch 2026 von einem starken Partnernetzwerk: Als Platinpartner unterstützen uns die Baader Bank AG und SIX Swiss Exchange, als Goldpartner die Corporate Finance Boutique Alantra, die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard - und neu Devigus, der Spezialist für Aktienregister und Generalversammlungen. Als Medienpartner begleiten uns die Finanz und Wirtschaft, AWP, L'Agéfi sowie EQS Group als Anbieterin von digitalen Investor-Relations-Lösungen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Geschäftsstelle Investora Zürich Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch



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