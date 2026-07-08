Mit GoodData.AI können regulierte Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fortan KI-Agenten entwickeln und steuern, die Geschäftsprozesse unterstützen, wobei sie die volle Kontrolle darüber behalten, wo die KI ausgeführt wird und auf welche Daten sie zugreifen darf.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / July 8, 2026 / GoodData.AI, eine offene Plattform für agentische Analytik mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Analytik, gab heute eine Ausweitung seiner Aktivitäten und Investitionen in der DACH-Region bekann. GoodData wird Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kontrollierte agentische Analytik zur Verfügung zu stellen.

Viele regulierte Unternehmen haben den Einsatz von KI in der Produktion bisher zurückgestellt, da sich die Ergebnisse nicht auf dezidierte Geschäftsprozesse zurückführen lassen. Die Plattform von GoodData.AI löst dieses Problem direkt: Agenten bleiben über einen längeren Zeitraum hinweg einem Prozess zugeordnet, erstellen und aktualisieren Berichte, Analysen und Empfehlungen, sobald neue Daten eingehen, während jedes Ergebnis auf einer Logik basiert, die das Unternehmen bereits genehmigt hat und einem Prüfer auf Anfrage vorlegen kann.

Das EU-KI-Gesetz hat einige der weltweit umfassendsten KI-Governance-Vorschriften für risikoreiche Systeme eingeführt, wobei die Strafen für nicht konforme Systeme bis zu 15 Millionen Euro oder 3 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen können. Allein in Deutschland befindet sich eine der größten Konzentrationen regulierter Unternehmen in Europa in den Bereichen Finanzen, Fertigung und Pharma - Branchen, in denen KI-Governance, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle zunehmend an Bedeutung gewinnen.

"Deutsche Unternehmen sind bereit, KI einzusetzen, aber nicht auf Kosten der Kontrolle. Sie benötigen Systeme, die präzise, erklärbar, überprüfbar und nach ihren eigenen Vorgaben einsetzbar sind. GoodData.AI vereint diese Aspekte durch geregelte Semantik, offene Architektur und souveräne Bereitstellung."

Peter Fedorocko, Field CTO bei GoodData.AI

Wie regulierte Agenten die Unternehmensarbeit unterstützen

In regulierten Unternehmen können Agenten noch lange nach der ersten Antwort weiter an einem Prozess arbeiten. Sie können Quartalsberichte erstellen, Ausgaben und Beschaffungen überwachen, Empfehlungen geben, was als Nächstes zu prüfen ist, wenn etwas auffällt, und Teams bei der Migration von veralteten BI-Systemen unterstützen, ohne diese offline zu nehmen. Co-Piloten kennzeichnen Anomalien in bestehenden Berichten, und KI-Assistenten beantworten direkte geschäftliche Fragen. Nichts davon basiert auf der besten Vermutung eines Modells. Im Gegensatz zu KI-Tools, die an eine bestimmte Cloud und ein bestimmtes Modell gebunden sind, bleibt jede Aktion im Rahmen der vom Unternehmen bereits genehmigten Geschäftslogik. Die Lösung kann in der Cloud, in einer privaten Cloud oder vollständig vor Ort ausgeführt werden - mit dem LLM, dem der Kunde bereits vertraut.

DATEV: Skalierung von Datenprodukten im gesamten Unternehmen

DATEV, eines der bekanntesten deutschen Unternehmen für Unternehmenssoftware, das Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Juristen im ganzen Land betreut, hat GoodData.AI als Analyseplattform für bereichsübergreifende Analysen ausgewählt. Diese Arbeit hilft dem Unternehmen dabei, Datenprodukte schneller und einheitlicher unternehmensweit an seine Teams bereitzustellen, anstatt für jeden Bereich separat dieselbe Analyse zu erstellen.

"Datenprodukte werden für DATEV zu einem strategischen Erfolgsfaktor. Das Zusammenspiel zwischen Datenprodukten, der semantischen Ebene und GoodData.AI ermöglicht es, dieselben Datenquellen für verschiedene Anwendungsfälle zu nutzen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Daten bereichsübergreifend mehrfach aufzubereiten, die Wiederverwendung von Analysen wird gefördert und wir können viel schneller auf neue Anforderungen reagieren."

DATEV

Um dieses Wachstum zu unterstützen, baut GoodData.AI zudem sein Team in der DACH-Region mit Experten aus, die über Erfahrung in den Bereichen Analytik, BI und KI-Software verfügen. Dazu gehört die kürzlich erfolgte Ernennung von Gerd Eck zum Senior Sales Consultant, der langjährige und direkte Erfahrung in der Bereitstellung souveräner KI-Lösungen in den Bereichen Einzelhandel, Recht und Compliance mitbringt. Das Unternehmen bietet außerdem deutschsprachigen Support in der gesamten Region an.

Über GoodData.AI

GoodData.AI ist eine offene, agentenbasierte Analyseplattform, mit der Unternehmen KI auf ihre Daten anwenden können, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren. Ihre Agenten führen einen Geschäftsprozess durch, anstatt nur eine Frage zu beantworten und dann aufzuhören. Jede Antwort und jede Aktion, die sie ausführen, basiert auf Geschäftsdefinitionen, Berechtigungen und dem Kontext, über den der Kunde verfügt - so entscheiden die Nutzer, nicht die KI, was als Nächstes geschieht.

Auf derselben regulierten Plattform können Unternehmen zahlreiche solcher Agenten unternehmensweit erstellen und betreiben, ohne die Governance-Maßnahmen jedes Mal neu durchführen zu müssen. Jeder einzelne Agent kann bei sich ändernden Anforderungen verbessert statt ersetzt werden.

Die Plattform unterstützt eine vom Kunden kontrollierte Infrastruktur, die Flexibilität von "Bring-Your-Own-LLM", MCP- und A2A-Integration sowie offene Entwicklung über APIs und SDKs. GoodData.AI hat seinen Hauptsitz in San Francisco und eine Entwicklungsabteilung in Prag und betreut Unternehmen sowie Softwarefirmen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter gooddata.ai und folgen Sie GoodData.AI auf LinkedIn.

GoodData.AI-Kontakt: press@gooddata.com

2026 GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData.AI ist eine Marke der GoodData Corporation.

SOURCE: GoodData.AI

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85043Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85043&tr=1



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