Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 08.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Durchbruch in Nevada: Kupfer mit bloßem Auge sichtbar!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.07.2026 13:57 Uhr
465 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE EUROPA/Waffenstillstand-Ende USA/Iran schickt Börsen auf Talfahrt

DJ MÄRKTE EUROPA/Waffenstillstand-Ende USA/Iran schickt Börsen auf Talfahrt

DOW JONES--Das Ende des Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran schickt die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte auf Talfahrt. US-Präsident Donald Trump hat den Waffenstillstand mit dem Iran als beendet bezeichnet. Dem waren erneute gegenseitige Angriffe vorausgegangen, offenbar ausgelöst durch iranische Angriffe auf Handelsschiffe. Daraufhin hatten die USA auch Sanktionen gegen iranische Ölverkäufe wieder eingesetzt. Trump vermied es jedoch, zu sagen, dass die USA den Krieg wieder aufnehmen werden, und erklärte, er würde die Gespräche fortsetzen lassen, sofern die Parteien dazu bereit seien.

Der DAX rutscht um 2,1 Prozent ab auf 24.921 Punkte und fällt damit auch wieder unter die 25.000er-Marke. Der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 1,9 Prozent auf 6.201 Punkte. Für den Ibex-35 in Madrid geht es sogar um 2,5 Prozent nach unten. "Wir wollen keine Handelsgeschäfte mehr mit Spanien machen", sagte Trump auf einer Pressekonferenz beim Nato-Gipfel. Er bezeichnete Spanien als "schrecklichen Partner" in der Militärallianz. Die Aktien des Baukonzerns Acerinox - der wichtige Aktivitäten in den USA unterhält - fallen um 4,5 Prozent.

In Reaktion auf die Entwicklungen geht es mit dem Ölpreis steil nach oben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent springt um 5,4 Prozent auf 78,18 Dollar nach oben. Das schürt wiederum Inflationsängste und damit verbunden Spekulationen um Zinserhöhungen. Die Renditen am deutschen Anleihemarkt legen ebenfalls zu. Im Bereich der zehnjährigen Papiere um 9 Basispunkte auf 3,07 Prozent.

"Jeder erneute Angriff auf die Handelsschifffahrt untergräbt das Vertrauen in eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiter und macht jede künftige Erholung fragiler als die vorherige", sagt Michelle Brouhard, Leiterin für Politik und geopolitische Risiken bei Kpler. "Wenn jede Wiedereröffnung als vorübergehend angesehen wird, bleiben die Frachtraten hoch, die Versicherungskosten steigen und weniger Schiffe sind bereit, in den Golf zurückzukehren." Von der Aussicht auf wieder steigende Frachtraten profitieren die Aktien der Reedereien Moeller-Msersk (+1,7%) und Hapag-Lloyd (+0,2%).

Auto-, Banken- und Rohstoffaktien sind Hauptverlierer in Europa mit Einbußen von jeweils rund 3,0 Prozent bei den entsprechenden Brachenindizes. Versorgeraktien halten sich dagegen mit Abgaben von 0,5 Prozent deutlich besser, Tagessieger sind Energietitel dank steigender Ölpreise, deren Subindex um 0,7 Prozent steigt. BP steigen um 3,1 Prozent, Repsol und Eni gewinnen bis zu 3,5 Prozent.

Dagegen zeigen sich die Aktien von Fluggesellschaften mit Abgaben. Air France-KLM fallen um 4,4 Prozent, die Papiere von Ryanair rutschen um 2,4 Prozent und IAG um 3,2 Prozent. Die Titel der Lufthansa fallen um 4,5 Prozent. Hier kommen noch negative Analysten-Kommentare hinzu. So hat Citi die Einstufung auf "Verkaufen" nach unten genommen. Dazu hat sich auch Barclays zurückhaltend geäußert und ihre "Underweight"-Empfehlung bestätigt.

Das Fed-Protokoll am Abend tritt angesichts der aktuellen Entwicklungen in den Hintergrund. Marktteilnehmer erhoffen sich mehr Einblicke in die Denkweise des neuen US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh. Der US-Anleihemarkt ist angespannt, seit Warsh begonnen hat, mit Nachdruck über die Notwendigkeit zu sprechen, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu senken. Gleichzeitig hatte Warsh betont, er wolle künftig weniger zukunftsgerichteten Aussagen über die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder treffen. Das erhöht den Informationsbedarf für den Markt enorm.

Commerzbank fallen um 0,2 Prozent. Unicredit hat im Zuge des Übernahmeangebots ihre Beteiligung an der Commerzbank signifikant ausgebaut, die italienische Bank bleibt allerdings unterhalb einer Mehrheitsbeteiligung bei den Frankfurtern. Rechnerisch kommt Unicredit bei der Commerzbank nach Ende der weiteren Annahmefrist auf 44,37 Prozent der Anteile. Inklusive der 3,22 Prozent an Kaufoptionen über Total Return Swaps, die in Aktien getauscht werden können, sind der Unicredit laut Mitteilung 47,59 Prozent an der Commerzbank zuzurechnen. Die Aktien von Unicredit büßen 2,7 Prozent ein.

Vivendi brechen um 11,5 Prozent ein. Ein französisches Berufungsgericht hat entschieden, dass Großaktionär Vincent Bollore keine beherrschende Stellung bei der alten Vivendi SE innegehabt habe und daher auch kein Übernahmeangebot abgeben müsse. Bollore hatte die damalige Struktur des Mischkonzerns im Jahr 2024 aufgebrochen. Daraus gingen die TV-Kette Canal+, die Werbeagentur Havas und Verlagsgruppe Louis Hachette hervor. Deren Aktien geben um bis zu x,x Prozent nach. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.200,84  -1,9  -119,02    6.319,86    7,1 
Stoxx-50        5.339,18  -1,5   -82,25    5.421,43    8,6 
DAX          24.920,77  -2,1  -544,48    25.465,25    1,8 
MDAX          31.756,24  -2,7  -870,80    27.039,42    3,7 
TecDAX         3.746,42  -2,3   -86,43    3.091,28    3,4 
SDAX          17.907,53  -1,3  -240,74    13.062,07    4,3 
FTSE          10.515,61  -1,4  -150,27    10.665,88    5,9 
CAC           8.263,10  -2,1  -173,14    8.436,24    1,4 
SMI          14.174,11  -1,3  -186,34    14.360,45    6,8 
ATX           6.379,56  -1,7  -108,67    6.488,23    19,8 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:40 
EUR/USD          1,1408  -0,0  -0,0003     1,1411   1,1426 
EUR/JPY          185,37  +0,2   0,3900     184,98  184,9900 
EUR/CHF          0,9217  -0,1  -0,0005     0,9222   0,9214 
EUR/GBP          0,855  +0,1   0,0011     0,8539   0,8542 
USD/JPY          162,48  +0,2   0,3900     162,09  161,8700 
GBP/USD          1,334  -0,1  -0,0012     1,3352   1,3374 
USD/CNY          6,799  +0,1   0,0056     6,7934   6,7934 
USD/CNH          6,8048  +0,0   0,0013     6,8035   6,8002 
AUS/USD          0,6918  -0,1  -0,0010     0,6928   0,6933 
Bitcoin/USD      62.044,43  -2,6 -1.623,06    63.667,49 63.738,57 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         74,30  +5,5    3,86      70,44 
Brent/ICE         78,18  +5,4    4,02      74,16 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.053,84  -1,3   -51,86    4.105,70 
Silber           58,52  -2,5   -1,49      60,01 
Platin         1.572,43  -4,2   -68,19    1.640,62 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 07:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.