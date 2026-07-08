Pulsar Helium: Kapitalerhöhung überzeichnet, Erlös steigt auf 25,5 Millionen US-Dollar

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Pulsar Helium schließt eine überzeichnete Kapitalerhöhung über 25 Mio. US-Dollar ab. Die Mittel fließen in das Topaz-Projekt und sollen den geplanten Produktionsstart im vierten Quartal 2027 vorantreiben

Pulsar Helium (TSX.V: PLSR, FSE: Y3K, WKN: A3EP2C) hat die Ergebnisse seiner am 7. Juli 2026 angekündigten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Aufgrund der starken Nachfrage seitens der Anleger wurde das ursprüngliche Zielvolumen von 21,5 Millionen US-Dollar übertroffen, sodass sich der Bruttoerlös aus der Platzierung und Zeichnung auf rund 25 Millionen US-Dollar erhöhte.

Überzeichnung als Zeichen des Vertrauens

Pulsar hatte ursprünglich eine Privatplatzierung und eine Direktzeichnung in Höhe von insgesamt 20 Millionen US-Dollar geplant. In Absprache mit dem alleinigen Bookrunner, Canaccord Genuity Limited, wurde das Volumen angesichts der hohen Nachfrage auf rund 25 Millionen US-Dollar erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 25% gegenüber dem ursprünglichen Ziel. Darüber hinaus wurden rund 0,5 Millionen US-Dollar aus dem parallelen Privatanlegerangebot über die RetailBook-Plattform eingeworben.

Insgesamt wurden 25.393.329 neue Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 75 Pence pro Aktie, was etwa 1,43 kanadischen Dollar (CAD) entspricht, an neue und bestehende Investoren ausgegeben. Die neu ausgegebenen Aktien machen rund 13,5% des vor der Kapitalerhöhung bestehenden Grundkapitals aus. Nach Abschluss der Transaktion wird die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien 214.066.747 betragen.

Drei Tranchen, ein klares Signal

Die Kapitalerhöhung war in drei Tranchen strukturiert. Den größten Anteil hatte die institutionelle Privatplatzierung, die 23.895.801 neue Aktien umfasste und einen Bruttoerlös von rund 24 Mio. US-Dollar erzielte. Im Rahmen einer Direktzeichnung erwarb die University Bancorp Inc. (UNIB) - ein Unternehmen, an dem der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Pulsar, Stephen Ranzini, eine Beteiligung von 18,18% hält und über das er 35,16% der Stimmrechte ausübt - 1.000.866 neue Aktien für rund 1,0 Mio. US-Dollar. UNIB hält damit weiterhin eine Beteiligung von knapp fünf Prozent an Pulsar. Nach den AIM-Regeln wird die Transaktion als Transaktion mit nahestehenden Personen eingestuft. Die übrigen Vorstandsmitglieder haben nach Rücksprache mit dem Nominated Adviser Strand Hanson Limited bestätigt, dass die Bedingungen fair und angemessen sind.

Das Angebot an Privatanleger, das 496.662 Aktien umfasst und einen Erlös von rund 0,5 Millionen US-Dollar einbringt, zeigt, dass das Interesse an Pulsar auch bei Privatanlegern deutlich gestiegen ist.

Notierung voraussichtlich am 13. Juli

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 13. Juli 2026 um 8:00 Uhr (BST) zum Handel am AIM-Markt zugelassen. Die Zulassung an der TSX Venture Exchange steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die kanadische Wertpapieraufsichtsbehörde.

Die neuen Aktien sind mit allen Rechten ausgestattet, die an die bestehenden Stammaktien geknüpft sind, einschließlich des Anspruchs auf künftige Dividenden und sonstige Ausschüttungen.

Verwendung der zusätzlichen Erlöse

Nach Angaben des Unternehmens sollen die zusätzlich eingeworbenen Mittel den Rücklagenfonds des Topaz-Projekts sowie das allgemeine Betriebskapital stärken. Die 20 Millionen US-Dollar werden in erster Linie für die Bohrung von sechs produktionsbereiten Bohrlöchern, die Beschaffung langfristiger Produktionsanlagen, den Erwerb von Landlizenzen und die Erstellung technischer Berichte verwendet, alles mit dem Ziel, im vierten Quartal 2027 die Heliumproduktion bei Topaz aufzunehmen.

Das geplante "Ask Me Anything"-Investoren-Webinar, das ursprünglich für den 9. Juli 2026 auf der Plattform "Investor Meet Company" angesetzt war, wurde aufgrund regulatorischer Anforderungen im Zusammenhang mit der laufenden Kapitalbeschaffung auf einen noch festzulegenden Termin verschoben. Investoren können Fragen vorab per E-Mail an connect@pulsarhelium.com einreichen.







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