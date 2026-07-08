Die DroneShield-Aktie gibt auch weiterhin kein gutes Bild ab. Zum Start in die Woche hatte der Kurs des australischen Herstellers von Antidrohnentechnologie zwar noch zulegen können, doch seit Dienstag bestimmen die Bären wieder das Geschehen. Am Mittwoch ging es für das Papier um weitere -5% abwärts, sodass auf Monatssicht ein sattes Minus von über -20% zu Buche steht. Gibt es Hoffnung für einen Turnaround oder müssen sich Anleger auf weitere Verluste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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