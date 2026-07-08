Die Aktie von SpaceX befindet sich seit Dienstag dieser Woche im NASDAQ 100. Der US-amerikanische Index bündelt die 100 größten US-Technologieunternehmen. Da zahlreiche ETFs und Indexfonds den Index möglichst exakt nachbilden, führt eine Aufnahme in den Index in der Regel zu einem deutlich höheren Handelsvolumen der Aktie. Gibt es nun also wieder den Raketen-Turbo oder droht doch die Bruchlandung? Analysten sehen deutliches Potenzial Unter den Analysten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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