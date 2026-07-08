Der Börsengang von SpaceX hat das Interesse vieler Anleger geweckt. Trotz einer Marktbewertung von rund zwei Billionen US-Dollar basiert ein Großteil dieser Bewertung auf langfristigen Zukunftsvisionen, deren wirtschaftlicher Erfolg noch keineswegs gesichert ist. Wer auf innovative Technologien mit hohem Renditepotenzial setzen möchte, findet jedoch auch abseits des Raumfahrtkonzerns spannende Alternativen. IonQ-Aktie Wer auf den Durchbruch des Quantencomputings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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