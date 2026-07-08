Die Daimler Truck-Aktie verliert am Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt über -2% und fällt damit wieder etwas von den jüngsten Hochs im Bereich 45 € zurück. Dabei hat der Nutzfahrzeughersteller Absatzzahlen gemeldet, die durchaus Hoffnung machen. Absatz wächst wieder - Nordamerika mit Impulsen Im zweiten Quartal setzte Daimler Truck 86.707 Fahrzeuge ab und steigerte den Absatz damit um 8% gegenüber dem Vorjahr. Besonders erfreulich entwickelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de