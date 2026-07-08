© Foto: Dall-EWährend Bitcoin und andere Kryptowährungen unter geopolitischem Druck fallen, stemmte sich ausgerechnet ZCash gegen den Abwärtstrend.Während der Kryptomarkt am Mittwoch überwiegend unter Druck stand, gehörte der Privacy-Coin ZCash zu den wenigen Gewinnern des Tages und verzeichnete zwischenzeitlich sogar zweistellige Kursgewinne. Belastet wurde der Markt durch neue geopolitische Spannungen, nachdem US-Präsident Donald Trump am Rande des NATO-Gipfels erklärt hatte, die Feuerpause zwischen Israel und dem Iran sei aus seiner Sicht beendet. Bitcoin verlor am Mittwochnachmittag rund 1,9 Prozent auf 61.989 US-Dollar. Ethereum gab um 2,4 Prozent auf 1.733 US-Dollar nach. Besonders stark geriet …
Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD,ZEC~USD,SOL~USDDen vollständigen Artikel lesen
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