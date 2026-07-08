Die DKM 2026 trifft auf eine Branche im Wandel. Andreas Wollermann, Vertriebsleiter beim Messeveranstalter bbg, spricht über neue Aussteller, veränderte Erwartungen an Fachmessen und die Frage, warum persönliche Beratung trotz Digitalisierung und KI an Bedeutung gewinnt. Ein Interview mit Andreas Wollermann, Head of Growth & Sales bei der bbg Betriebsberatungs GmbH.Herr Wollermann, wie hat sich die DKM in den vergangenen Jahren verändert? Die DKM hat sich deutlich verändert. Denn die Leitmesse ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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