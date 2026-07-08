Der Donnerstag hält für Anleger ein volles Programm bereit - zwischen Quartalszahlen, Notenbank-Signalen und einem brisanten VW-Beschluss.Der Donnerstag gehört den Zahlen: PepsiCo öffnet zur Mittagsstunde die Bücher für das zweite Quartal, während Südzucker, Barry Callebaut und OMV bereits am Morgen Einblick in ihre jüngste Geschäftsentwicklung geben. Volkswagen rückt mit einer Aufsichtsratssitzung über möglichen weiteren Stellenabbau in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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