Stuttgart (ots) -Mit welchen spannenden Aufgaben die Arbeitsmedizin hierzulande Karriere macht und wie sie die Work-Life-Balance der Ärzteschaft rettet.Das Klinikleben ist für viele Medizinerinnen und Mediziner eine tiefe Berufung, bringt jedoch auch spürbare Herausforderungen mit sich. Wer mit dem Wunsch in die Medizin geht, Menschen intensiv zu begleiten, stößt im dichten Takt der Klinikorganisation mitunter an Grenzen. Darüber hinaus fordern 24-Stunden-Dienste, Wochenendarbeit und Rufbereitschaften nicht nur ihren körperlichen Tribut, sondern beeinflussen auch das Privatleben. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein anderes Fachgebiet zunehmend an Attraktivität: die Arbeitsmedizin. Dort geht es um eine andere Philosophie des Heilens, um Prävention. Neben einer sinnstiftenden Aufgabe bietet eine Anstellung in der Arbeitsmedizin eine hohe Lebensqualität und die Vereinbarkeit von Job und Familie - auch in Führungspositionen. Welche Möglichkeiten Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner bei DEKRA haben, erläutert die leitende Betriebsärztin der DEKRA Automobil GmbH, Dr. Jana Kreß.Frau Dr. Kreß, welches Spektrum umfasst die Arbeitsmedizin bei DEKRA?Den gesamten Arbeits- und Gesundheitsschutz im Rahmen der geltenden Vorschriften. Wir beraten die Unternehmen zu Inhalten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und führen dann die erforderlichen Vorsorgen durch. Das heißt, Mitarbeitende in bestimmten Branchen unterliegen bestimmten Gefährdungskategorien oder Gefährdungen während der Tätigkeit. Und es gibt gesetzliche Vorgaben, die dann Arbeitgeber erfüllen müssen, um den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Das bilden wir bei DEKRA vollumfänglich ab.Welche Tätigkeitsfelder bieten die verschiedenen Arbeitsbereiche?Wir sind überall dort im Einsatz, wo unsere Kunden sitzen - also im gesamten Industriespektrum Deutschlands. Wir arbeiten immer tätigkeitsbezogen auf die entsprechenden vorhandenen Gefährdungen vor Ort oder bei uns in den Praxen. Wir beraten die Unternehmen im Rahmen von Begehungen und Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen oder führen beispielsweise Impfungen durch. In meiner Funktion als leitende Betriebsärztin der DEKRA Automobil GmbH in der Hauptverwaltung in Stuttgart bin ich für unseren internen Arbeitsschutz zuständig. Ich analysiere Arbeitsunfälle, gestalte die Audits für den Arbeitsschutz mit den Behörden, die für uns zuständig sind. Oder beantworte Anfragen aus unserer Kundenzentrale, die die Ausschreibungen für Kunden macht. Wir steuern dann die Unterlagen für den Arbeitsschutz oder Unfallstatistiken bei.Welche Vorteile bietet die Arbeitsmedizin bei DEKRA im Vergleich zum Klinikalltag?Wir haben die wirklich einmalige Möglichkeit, unsere Zeiten relativ frei einzuteilen. Wir arbeiten nach Terminen, die wir mit dem Kunden verabreden. Wir haben keine Wochenend- und keine Nachtdienste. Wir haben sehr gute Möglichkeiten, Frauen zu beschäftigen, auch mit Kindern, auch in Teilzeit. Die Vereinbarkeit von Familie beziehungsweise Freizeit klappt wunderbar. Wir haben flexible Arbeitszeiten, die wir innerhalb des Tages mit Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen gut umsetzen können. Ich habe bisher mein Privatleben und meine aktuelle Tätigkeit hervorragend miteinander vereinbaren können - selbst im Außendienst mit Kleinkind und Kindergarten.Welche Weiterentwicklungs-möglichkeiten bietet DEKRA - insbesondere für Frauen?Also aus meiner Sicht sind die Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen bei DEKRA ganz hervorragend - wie man anhand meines Beispiels gut sehen kann. Ich habe in der Niederlassung in Mönchengladbach angefangen, quasi in Weiterbildung zur Betriebsärztin und das arbeitsmedizinische Zentrum mit den Verantwortlichen mitentwickelt. Später habe ich die Leitung dieser Praxen übernommen, bis man mich in die Zentrale berufen hat, wo ich leitende Betriebsärztin der DEKRA Automobil GmbH geworden bin. Und zum 1. Juli werde ich die Leitung der Niederlassung Mönchengladbach übernehmen.Wie führen Sie als neue Niederlassungsleiterin und Medizinerin eine Niederlassung in einem stark ingenieurgeprägten Umfeld?Ich denke, dass die Führungsaufgabe an sich unabhängig ist von der Branche oder dem inhaltlichen Schwerpunkt einer Abteilung. Für mich sind Zuverlässigkeit, Struktur und ein gemeinsames verständliches Ziel ausschlaggebend. Dabei sind eine offene und angenehme Arbeitskultur sowie Loyalität unverzichtbar. Die Aufgaben erstrecken sich über eine große Bandbreite und haben sich zu einer überwiegend steuernden Tätigkeit entwickelt. Im Mittelpunkt stehen die Personalführung, die Kundenakquise sowie die vollständige Organisation und Koordination der Dienstleistungsprozesse.Bei DEKRA stehen Zukunftsthemen in allen Arbeitsbereichen im Mittelpunkt: von der Fahrzeugprüfung bis zur Cybersicherheit, von der Produktprüfung bis zu sauberen Energien oder vom automatisierten Fahren bis zur künstlichen Intelligenz. Wir stellen uns frühzeitig auf neue technische Entwicklungen ein und sorgen branchenübergreifend in 60 Ländern mit mehr als 48.000 Mitarbeitenden für Sicherheit.Wollen auch Sie unsere Zukunft sicherer und nachhaltiger machen? (https://www.dekra.de/de/karriere/arbeits-und-betriebsmedizin/)Pressekontakt:N: Alexandra JägerT: +49.711.7861-1526E: alexandra.jaeger@dekra.comW: https://www.dekra.de/de/karriere/arbeits-und-betriebsmedizin/Original-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6647/6310745