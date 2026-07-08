Europäische Finanz-Institutionen sehen sich im Jahr 2026 einem dreifachen Druck ausgesetzt: KI verändert unsere Arbeitsweise, die Geopolitik stellt eine Weltordnung infrage, die wir lange Zeit als gegeben betrachtet haben, hinzu kommt eine neue Welle regulatorischer Maßnahmen. Unter dieser Last ist der Reflex verständlich, nach der neuesten Technologie zu greifen und zu hoffen, dass sich die Herausforderungen allein durch mehr Geschwindigkeit bewältigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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