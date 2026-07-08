Ein Rekordumsatz für ein Wohnbauprojekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Das Projekt umfasst Golfvillen, Villen und Reihenhäuser auf der Insel Hudayriyat in Abu Dhabi

1.700 Wohnungen wurden innerhalb weniger Tage nach dem Verkaufsstart verkauft

15 Käufer mit Wohnsitz außerhalb der VAE

81 Neukunden bei Modon

Modon hat mit der Markteinführung der Hudayriyat Golf Estates auf der Insel Hudayriyat in Abu Dhabi neue Maßstäbe für den Immobilienmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate gesetzt.

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Modon's Hudayriyat Golf Estates sets UAE record with more than AED 13 billion in sales within days of launch (Photo: AETOSWire)

Bereits wenige Tage nach dem Start erzielte die Wohnanlage einen rekordverdächtigen Umsatz von über 13 Milliarden AED und verzeichnete damit den höchsten öffentlich dokumentierten Umsatzwert für die Markteinführung eines einzelnen Wohnprojekts in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Anlage, die aus einer exklusiven Auswahl an Golfvillen, Villen und Reihenhäusern besteht, verkaufte bereits wenige Tage nach dem Start 1.700 ihrer Wohneinheiten.

Die Resonanz von Käufern und Investoren spiegelt das Vertrauen in den Immobilienmarkt von Abu Dhabi und in die Entwicklungsvision von Modon wider und festigt zugleich die Position der Insel Hudayriyat als erstklassiges Lifestyle-Reiseziel.

Die auf Privatsphäre, Wohlbefinden und gehobenes Wohnen ausgerichtete, geschlossene Wohnanlage stieß auf großes Interesse: 15 der Käufer waren nicht in den VAE ansässig, und 81 waren Neukunden von Modon. Andalusisch inspirierte Architektur, doppelter Blick auf das Wasser und die Fairways sowie ein 95 Hektar großer Golfplatz sind in einen fußgängerfreundlichen Masterplan integriert. Ein 2,3 Kilometer langer Grüngürtel verbindet eine Reihe von Einrichtungen, darunter ein Clubhaus, Wellness- und Fitnessangebote, Einzelhandels- und Freizeitangebote, Coworking-Räume sowie eine Schule.

Seine Exzellenz Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Chairman der Modon Holding, erklärte: "Diese starke Nachfrage spiegelt das wachsende weltweite Vertrauen in Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate wider, das durch die langfristige Vision der Führung, die wirtschaftliche Stärke und das Engagement für nachhaltige Entwicklung untermauert wird. Sie festigt die Position des Emirats als eines der weltweit attraktivsten Ziele für Investitionen, Talente und Lebensqualität."

Bill O'Regan, Group Chief Executive Officer der Modon Holding, erklärte: "Diese Entwicklung spiegelt einen allgemeinen Wandel in der Art und Weise wider, wie Menschen ihren Wohnort wählen. Käufer suchen zunehmend nach Wohnorten, die hochwertige Wohnräume mit Lebensqualität, Wohlbefinden und guter Anbindung verbinden. Bei Modon liegt unser Fokus auf der Schaffung integrierter Lebensräume, die diese Elemente so miteinander verbinden, dass sie einen dauerhaften Mehrwert für Anwohner, Investoren und die Stadt insgesamt schaffen."

Ibrahim Al Maghribi, Chief Executive Officer von Modon Real Estate, fügte hinzu: "Hudayriyat Golf Estates wurde konzipiert, um ein einzigartiges Wohnerlebnis zu bieten, bei dem Qualität, Privatsphäre und ein aktiver Lebensstil im Mittelpunkt stehen. Die Resonanz der Käufer spiegelt die Attraktivität der Wohnanlage, ihre einzigartige Lage und die starke Nachfrage nach durchdacht geplanten Wohnimmobilien in Abu Dhabi wider. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Modon entgegengebracht wird, und freuen uns darauf, diese Wohnanlage zum Leben zu erwecken."

Hudayriyat Golf Estates liegen etwa 20 Minuten von der Innenstadt von Abu Dhabi und 30 Minuten vom Zayed International Airport entfernt und bieten zudem direkten Zugang zu den Sport- und Freizeitattraktionen der Insel Hudayriyat, darunter Surf Abu Dhabi, das Velodrom sowie ein umfangreiches Netz an Rad-, Lauf- und Freizeitwegen.

Für weitere Informationen und um Ihr Interesse an künftigen Projekten zu bekunden, können potenzielle Investoren die Website www.modon.com besuchen oder die Nummer 800 MODON anrufen.

Über Modon:

Modon ist eine internationale Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, die an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert ist. Modon ist Vorreiter im Bereich städtischer Innovation und schafft ikonische Designs und Erlebnisse, die die Erwartungen stets übertreffen. Von Immobilien über das Gastgewerbe, Vermögens- und Investitionsmanagement, Veranstaltungen, Catering und Tourismus bis hin zur städtischen Infrastruktur wir erwecken Städte zum Leben, indem wir langfristigen und nachhaltigen Wert schaffen.

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*Quelle: AETOSWire

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