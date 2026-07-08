Microsoft geht in der KI-Strategie den nächsten Schritt. Der Konzern ersetzt in Kernprodukten wie Excel und Outlook schrittweise externe KI-Modelle von OpenAI und Anthropic durch eigene MAI-Systeme. Bereits heute laufen jede Woche zehntausende Prompts in diesen Anwendungen auf Microsofts internen Plattformen.• Microsoft reduziert die Abhängigkeit von externen KI-Laboren.• Eigene Modelle sollen die Kosten für KI-Anwendungen deutlich senken.• Der Konzern stärkt damit seine Rolle als integrierter Software- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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