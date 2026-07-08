Köln (ots) -Felix Lobrecht hat Torsten Sträter in seinem zweiten Wohnzimmer, dem 1LIVE Haus, zu einem bisher einmaligen Erlebnis begrüßt. Denn wenn zwei der prägendsten Stimmen der deutschen Comedy- und Podcast-Landschaft aufeinandertreffen, entsteht eine Show, die vollgepackt ist mit ehrlichen Gesprächen, absurden Gedankensprüngen und überraschenden Wendungen. Zu sehen ist die Begegnung ab dem 10. Juli 2026 in der ARD Mediathek.Die zwei beliebten Komiker treffen dabei direkt auf ihre Community und stehen ihr spontan Rede und Antwort. Die Fragen kommen aus dem Publikum, die Reaktionen entstehen im Moment. Genau diese Unmittelbarkeit macht den Talk so besonders. Es geht um Zweifel und Zuversicht, Alltag und Erfolg, Humor und Scheitern, die kleinen Beobachtungen und die großen Fragen des Lebens.Mit Witz, Tiefgang und der unverwechselbaren Chemie zwischen Sträter und Lobrecht entstehen Momente, die weit über klassische Unterhaltung hinausgehen, die das Leben feiern und zeigen, dass unterschiedliche Generationen die gleichen Themen haben."Sträter & Lobrecht" ist ab dem 10. Juli in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 05. September um 23:15 Uhr im WDR Fernsehen ausgestrahlt. Im 1LIVE Radio ist das Programm am 21. Juli von 17 bis 18 Uhr zu hören.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6310782