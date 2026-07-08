Vielen jungen Führungskräften mangelt es heute an wichtigen Soft Skills. Diese Expertin sieht den wahren Ursprung des Problems aber nicht in der Nutzung von KI - sondern in fehlender Unterstützung. Ob im Streit mit der besten Freundin oder beim Verfassen einer beruflichen E-Mail: Für viele gehört es längst zum Alltag, Chatbots für soziale Interaktionen um Rat zu fragen. Laut OpenAI-Chef Sam Altman gilt das besonders für Menschen in ihren 20ern und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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