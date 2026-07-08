Procter & Gamble (PG): Startet jetzt die Sommer-Rallye?

Konsumgüter-Riese kurz vor der Explosion!

Rückblick

Nach einem markanten Hoch im Bereich von fast 168 USD im Februar/März korrigierte die Aktie deutlich bis unter die Marke von 140 USD Anfang Juni. Im Juni fand die Aktie einen soliden Boden und startete eine dynamische Erholungsbewegung. Dabei wurden sowohl der EMA 20 als auch der EMA 50 nach oben durchbrochen. Aktuell hat sich bei 153 USD ein charttechnischer Widerstand etabliert.

Procter & Gamble-Aktie: Chart vom 07.07.2026, Kürzel: PG, Kurs: 152.90 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der gestrichelte grüne Pfeil visualisiert das bullische Szenario. Schafft es die Aktie, die Marke von 153 USD nachhaltig per Tageschlusskurs zu überwinden, ist der Weg nach oben frei. Das nächste mittelfristige Kursziel läge dann im Bereich des Gaps bei 163 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die blaue gestrichelte Linie knapp unter 151 USD zeigt ein sinnvolles Niveau für einen potenziellen Stop-Loss, falls der Ausbruch fehlschlägt. Tritt dieses Szenario ein, kommen die Juni-Tiefs ins Spiel.

Meinung

P&G hat im letzten Quartalsbericht die Erwartungen der Wall Street beim Gewinn geschlagen. Der Nettoumsatz stieg um 7 % auf 21,2 Milliarden USD, und der Kern-Gewinn pro Aktie kletterte um 3 % auf 1,59 USD. Ein riesiges Argument für P&G ist und bleibt die Dividendenhistorie. Das Unternehmen hat kürzlich die Dividende das 70. Jahr in Folge angehoben. P&G zahlt nun seit 136 Jahren ununterbrochen eine Dividende - das bietet Anlegern in unruhigen Marktphasen enorme Stabilität. Wo Licht ist, ist auch Schatten. P&G kämpft mit steigenden Rohstoffkosten und geopolitischen Zöllen, die das Management für das Gesamtjahr mit rund 400 Millionen USD belasten. Am 29. Juli wird Procter & Gamble die nächsten Quartalszahlen (Q4 des Fiskaljahres) vorlegen. Das könnte der finale Katalysator für den Ausbruch oder einen Rücksetzer werden.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 355.69 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.57 Mrd. USD

Meine Meinung zu Procter & Gamble ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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