Es gibt Momente an der Börse, in denen sich alles entscheidet. André Fischer glaubt, wir stehen genau vor einem solchen Moment. Sein ASC-Code-System gab schon 2022 ein "Jahrhundert"-Kaufsignal für Edelmetalle - damals stand Silber bei 19,67 Dollar. Fischer prognostizierte 120 bis 130 Dollar. Ende Januar 2026 stand Silber bei 121,65 Dollar. Punktgenau. Wer damals zuhörte, sitzt heute auf einem Vermögen. Wer nicht, ärgert sich immer noch.Und jetzt? Fischers System sagt den nächsten Moment voraus - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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