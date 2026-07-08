Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wird von vielen Vermittlern noch immer als Randthema betrachtet. Doch genau hier verbirgt sich enormes Beratungs- und Vertriebspotenzial. In diesem Expertengespräch von Mein Geld TV spricht Mario Fökel, Vertriebsdirektor der SIGNAL IDUNA und Vizepräsident des Bundesverbandes der Assekuranzführungskräfte (VGA), über die Chancen einer ganzheitlichen Gesundheitsberatung und erklärt, warum Vermittler ihren Blick auf die GKV neu ausrichten sollten. Das erwartet Sie im Video: ?? Warum die GKV weit mehr als ein Pflichtprogramm ist ?? Wie sich GKV und private Gesundheitsvorsorge sinnvoll kombinieren lassen ?? Das Potenzial von Kooperationen zwischen SIGNAL IDUNA und den Innungskrankenkassen (IKK) ?? Wie Bonusprogramme der IKK zur Refinanzierung von Krankenzusatz- und Pflegezusatzversicherungen genutzt werden können ?? Welche Vorteile Vermittler und Kunden von einer ganzheitlichen Gesundheitsberatung haben ?? Warum die GKV ein entscheidender Türöffner für langfristige Kundenbeziehungen sein kann Wer seine Kunden umfassend beraten und gleichzeitig neue Vertriebsmöglichkeiten erschließen möchte, sollte dieses Interview nicht verpassen. ?? Viel Spaß beim Zuschauen! Abonnieren Sie Mein Geld TV, um keine Experteninterviews rund um Versicherungen, Finanzen und Vorsorge mehr zu verpassen. MeinGeldTV Krankenversicherung GKV PKV SIGNALIDUNA Versicherungsvertrieb Versicherungsmakler Versicherungsvermittler Gesundheitsvorsorge Krankenzusatzversicherung Pflegezusatzversicherung IKK Finanzberatung Vertrieb Versicherung

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