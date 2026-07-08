Am Rande des Nato-Gipfels in Ankara hat US-Präsident Donald Trump das Rahmenabkommen mit dem Iran für gegenstandslos erklärt. Die Waffenruhe sei vorbei, so Trump unmissverständlich. Er wolle nichts mehr mit Teheran zu tun haben. Auf Nachfrage, ob das auch künftige Gespräche ausschließe, sagte Trump lapidar: Seine Unterhändler könnten weiter reden, wenn sie es wünschten. Er halte es schlicht für Zeitverschwendung. Angriffe und Gegenschläge in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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