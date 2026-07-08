Mainz (ots) -
Woche 31/26
Sonntag, 26.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Andrew Tate?
Deutschland 2023
"Leschs Kosmos: Asteroiden - Abwehrmission im All" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6310858
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