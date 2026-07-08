Wird der Ölpreis wieder auf 100 Dollar pro Barrel steigen? Trump deutet das Ende des Waffenstillstands an

Der Brent Ölpreis hat innerhalb weniger Wochen eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen. Nachdem Brent zwischenzeitlich die Marke von 70 US-Dollar je Barrel getestet hatte, notiert der Referenzpreis inzwischen wieder nahe 78 US-Dollar. Auslöser ist die erneute Eskalation zwischen den USA und Iran, die den geopolitischen Risikoaufschlag am Ölmarkt schlagartig zurückgebracht hat.

- Brent WKN: 967740 - ISIN: XC0009677XXX - Ticker: Brent Öl

Nach einem iranischen Angriff auf mindestens drei Handelsschiffe in der Straße von Hormus reagierten die Vereinigten Staaten mit Luftschlägen gegen mehr als 80 militärische Ziele im Iran. Gleichzeitig erklärte US-Präsident Donald Trump das Waffenstillstandsabkommen praktisch für beendet. Die jüngsten Markt News erhöhen die Sorge vor Unterbrechungen der globalen Energieversorgung und treiben den Brent Ölpreis erneut nach oben.

Der Ölpreis steigt wieder. Wie die Entwicklungen in den Jahren 1990 und 2022 zeigen, kann die Lage selbst in den nächsten Monaten recht volatil sein, auch wenn die Vergangenheit nicht darauf hindeutet, dass es in einem solchen Fall zu einer Rückkehr auf das Konflikt-Hoch kommt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Brent Ölpreis: So kam es zur neuen Eskalation

Die jüngste Entwicklung ist das Ergebnis einer raschen Verschlechterung der diplomatischen Lage....

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