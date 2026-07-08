Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 08.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Durchbruch in Nevada: Kupfer mit bloßem Auge sichtbar!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.07.2026 16:21 Uhr
422 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE USA/Nahost-Eskalation drückt Wall Street ins Minus

DJ MÄRKTE USA/Nahost-Eskalation drückt Wall Street ins Minus

DOW JONES--Das von US-Präsident Donald Trump verkündete Ende des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sorgt am Mittwoch zur Eröffnung für fallende Kurse an der Wall Street. Der Aussage von Trump waren neuerliche gegenseitige Angriffe vorausgegangen, offenbar ausgelöst durch iranische Angriffe auf Handelsschiffe. Darauf hatten die USA auch die Sanktionen gegen iranische Ölverkäufe wieder in Kraft gesetzt. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Startglocke 1,0 Prozent auf 52.385 Punkte. Der S&P-500 fällt um 0,6 Prozent und für die Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,5 Prozent nach unten.

"Die Entwicklungen haben die Bedenken hinsichtlich der Energieversorgung und des geopolitischen Risikos neu entfacht. Die jüngste Eskalation stellt die bislang ernsthafteste Bewährungsprobe für die Waffenruhe dar", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Risikostimmung falle schwach aus, aber nicht so ausgeprägt wie vielleicht angesichts der Angriffe zu erwarten sei.

Die Ölpreise reagieren mit deutlichen Aufschlägen auf die Eskalation rund um den Nahen Osten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent legt um 5,1 Prozent auf 77,97 Dollar zu, kommt von seinen Tageshochs jedoch schon wieder zurück. Die Wiederaufnahme der Schiffspassagen durch die Straße von Hormus gerät mit der Entwicklung wieder in Gefahr, wodurch die globale Ölversorgung beeinträchtigt werden dürfte. Allerdings scheint Trump die Tür für weitere Verhandlungen mit dem Iran offen zu lassen.

Der Ölpreisanstieg entfacht wieder Inflationsängste und damit Spekulationen auf Zinserhöhungen. In der Folge ziehen die Renditen am Anleihemarkt an. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen 4 Ticks mehr ab und rentieren mit 4,57 Prozent. Höhere Marktzinsen, steigende Zinserhöhungsspekulationen und ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis stützen den Dollar - der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Gold ist angesichts dieses Marktumfeldes nicht gefragt, der Goldpreis ermäßigt sich um 0,9 Prozent je Feinunze auf 4.070 Dollar. Angesichts der Konzentration auf die Geopolitik dürften die anstehenden Großhandelsumsätze aus dem Mai im Verlauf kaum eine Rolle spielen.

Etwas mehr Aufmerksamkeit dürfte dagegen das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung erhalten - das erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Einige Ökonomen gehen davon aus, dass das Protokoll deutlich kürzer ausfallen wird, vor allem nachdem die geldpolitische Erklärung bereits knapper gefasst war. Obwohl das Protokoll eher rückblickend ist, könnte es Aufschluss darüber geben, wie der Offenmarktausschuss die Inflationsrisiken eingeschätzt hat, insbesondere da der Konflikt im Iran die Gesamtinflation aufgrund gestiegener Energiepreise in die Höhe getrieben hat. Laut CME FedWatch preisen die Märkte immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 38,5 Prozent für eine Zinserhöhung bis zum Jahresende ein.

Am Aktienmarkt zeigen sich die Halbleiterwerte nach den teils starken Vortagesabgaben mit einem uneinheitlichen Bild. Selbst Rekordzahlen von Samsung Electronics und LG Electronics hatten den Sektor nicht zu stützen vermocht. Die Branche stehe etwas unter Druck durch indexgebundene Vermögensverwalter, die Platz in den Portfolios für den US-Börsengang am Freitag von SK Hynix an der Wall Street schaffen müssten, heißt es. Zudem belasten steigende Marktzinsen den Technologie-Sektor mit seinem hohen Fremdmittelanteil bei Investitionen. Für die Intel-Aktie geht es um weitere 1,1 Prozent abwärts. Das KI-Startup Perplexity wird künftig die Vera-CPU von Nvidia einsetzen, womit eine weitere Einnahmequelle für den Teilbereich gefunden wurde. Dies dämpft den Druck auf die Nvidia-Aktie, die sich am Vortag dem Abwärtstrend widersetzt hatte - der Kurs verliert 0,1 Prozent. AMD und Micron erholen sich dagegen um bis zu 0,5 Prozent.

Apple setzt vermehrt auf in den USA hergestellte Mikrochips und will in den nächsten fünf Jahren mehr als 30 Milliarden Dollar in Broadcom-Produkte investieren. Der iPhone-Hersteller gab bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit seinem langjährigen Partner getroffen hat, mit der die Produktion von mehr als 15 Milliarden Chips auf amerikanischem Boden angegangen wird. Des Weiteren hat Apple eine Klage vor dem Gericht der Europäischen Union verloren. Das Unternehmen hatte eine Entscheidung der EU angefochten, die das Betriebssystem iOS und den App Store als Dienste eingestuft hatte, die unter die EU-Kartellvorschriften fallen. Der Apple-Kurs verliert 0,6 Prozent, Broadcom steigen hingegen um 2,6 Prozent ein.

Begünstigt von den kräftig steigenden Ölpreisen ziehen Chevron (+1,1%) und ExxonMobil (+0,2%) leicht an. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          52.384,84  -1,0  -540,31    52.925,15 
S&P-500         7.458,83  -0,6   -45,02    7.503,85 
NASDAQ Comp      25.701,75  -0,5  -116,94    25.818,69 
NASDAQ 100       29.050,59  -0,4  -122,43    29.173,02 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,20 +0,04    4,23      4,17 
5 Jahre           4,31 +0,05    4,32      4,27 
10 Jahre          4,57 +0,04    4,59      4,54 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:40 
EUR/USD          1,1405  -0,1  -0,0006     1,1411   1,1426 
EUR/JPY          185,35  +0,2   0,3700     184,98  184,9900 
EUR/CHF          0,9225  +0,0   0,0003     0,9222   0,9214 
EUR/GBP          0,8534  -0,1  -0,0005     0,8539   0,8542 
USD/JPY          162,5  +0,3   0,4100     162,09  161,8700 
GBP/USD          1,3364  +0,1   0,0012     1,3352   1,3374 
USD/CNY          6,801  +0,1   0,0076     6,7934   6,7934 
USD/CNH          6,807  +0,1   0,0035     6,8035   6,8002 
AUS/USD          0,6924  -0,1  -0,0004     0,6928   0,6933 
Bitcoin/USD      61.868,69  -2,8 -1.798,80    63.667,49 63.738,57 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         73,96  +5,0    3,52      70,44 
Brent/ICE         77,97  +5,1    3,81      74,16 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.070,31  -0,9   -35,39    4.105,70 
Silber           58,47  -2,6   -1,54      60,01 
Platin         1.581,47  -3,6   -59,15    1.640,62 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.