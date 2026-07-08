Ende Juni fanden in Erfurt die VEMAtage statt, bei denen u. a. der hauseigene KI-Assistent "VAIA" vorgestellt wurde. Im Anschluss veranstaltete der Maklerverbund ein Pressegespräch, um das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren zu lassen und auch noch einmal über VAIA zu sprechen. Es scheint nicht schlecht um die VEMA zu stehen. Der Maklerverbund aus Oberfranken veranstaltete kürzlich die VEMAtage in Erfurt, die laut offiziellen Angaben bei etwa 3.000 Teilnehmern erfolgreich verlief. Die Messe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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