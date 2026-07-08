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Die Chainlink Prognose für Juli 2026 zeigt einen Markt, der fundamentale Stärke und technische Schwäche gleichzeitig produziert. LINK handelt bei rund 7,92 Dollar und liegt damit 84 Prozent unter seinem Allzeithoch von 52,88 Dollar, obwohl die Adoptionszahlen nie stärker waren. Fidelity International hat einen tokenisierten Fonds über 20 Millionen Dollar auf Chainlink-Infrastruktur aktiviert. Über fünfzig Banken aus sechzehn Ländern haben sich dem Projekt Pangea für schnellere Devisenabwicklung angeschlossen. Die DTCC wählte Chainlink-Technologie für ein neues Sicherheitensystem, das im vierten Quartal 2026 live gehen soll. Zwei Spot-ETFs handeln bereits auf der NYSE Arca, und die Zahl der Wallet-Inhaber stieg in fünf Tagen um 8.000 auf 892.800. Das wirft eine ungewöhnliche Frage auf: Wann beginnt der Kurs, die Realität einzupreisen, die unter der Oberfläche bereits existiert? Dieser Artikel analysiert die Daten und untersucht, wo der eigentliche Hebel für Anleger in dieser Phase liegt.

Chainlink Prognose nach Fidelity-Deal und Pangea: Adoptionsdaten auf Rekordniveau bei Tiefstpreisen

Die Datenlage erhielt in dieser Woche eine neue Ebene, nachdem Fidelity International einen tokenisierten Fonds über 20 Millionen Dollar auf Chainlink-Infrastruktur aktivierte, wie CoinEdition berichtete. Das Fondsprodukt FILQ erhielt als erstes tokenisiertes Liquiditätsprodukt eine Aaa-mf-Bewertung von Moody's zum Start. Tage später schlossen sich über fünfzig Banken aus sechzehn Ländern dem Projekt Pangea für eine schnellere Devisenabwicklung an.

Die DTCC wählte im Mai 2026 Chainlink-Technologie, um ein neues Sicherheitensystem zu betreiben, das im vierten Quartal 2026 live gehen soll. Die Adoptionszahlen waren noch nie stärker, doch der Kurschart hat auf keine dieser Meldungen reagiert, und genau diese Lücke definiert die Chainlink Prognose im Juli.

LINK handelt bei rund 7,92 Dollar, ungefähr 84 Prozent unter seinem Allzeithoch von 52,88 Dollar. Zwei Spot-Chainlink-ETFs, Grayscales GLNK und Bitwises CLNK, handeln auf der NYSE Arca, und die Zuflüsse erreichten am 1. Juli allein 915.000 Dollar. Santiment-Daten zeigen, dass LINK in nur fünf Tagen über 8.000 neue Wallet-Adressen hinzugewann und die Gesamtzahl auf 892.800 stieg, wie MEXC berichtete. Wallet-Wachstum bei Kursen nahe lokaler Tiefs signalisiert in der Regel Akkumulation, nicht Spekulation.

Der Juli war historisch einer der stärksten Monate für LINK mit einem Durchschnittsgewinn von 15,8 Prozent und sechs grünen Abschlüssen in den letzten acht Jahren. Im Aufwärtsszenario bricht LINK über den Parabolic SAR bei 8,04 Dollar und testet den 100-Tage-EMA bei 8,84 Dollar.

Im Abwärtsszenario bricht der Boden bei 7,00 Dollar, und die Chainlink Prognose müsste einen Test bei 6,00 Dollar zum ersten Mal seit 2023 einkalkulieren. Das beschreibt solides Erholungspotenzial innerhalb bestehender Kursspannen, doch die Renditen dieses Pfades messen sich in einstelligen Vielfachen über Monate, und genau hier verlagert sich die Aufmerksamkeit informierter Anleger auf Einstiege, bei denen der Abstand zwischen Kaufpreis und erwartetem Listing-Kurs eine andere Gleichung ergibt.

Pepeto: Die gebührenfreie Börse, die 10 Millionen Dollar einsammelte, während der Markt in Angst verfiel

Die Chainlink Prognose trägt Gewicht, weil echte Banken auf diesem Netzwerk bauen, doch die größten Renditen im Kryptomarkt kamen noch nie davon, etablierte Token zu kaufen, nachdem die Adoption bereits eingepreist ist. Sie kamen vom Einstieg in Projekte, bevor der Börsenpreis überhaupt existiert, und genau in dieser Position befindet sich Pepeto heute.

Das Projekt wurde entwickelt, um Inhabern direkten Zugang zum Handel ohne die Gebühren zu geben, die bei jeder anderen Plattform jede Position belasten. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreie Swaps, sodass jeder Einstieg seinen vollen Wert von Anfang an behält, und ein integrierter Risiko-Scanner prüft Verträge, bevor auch nur ein Dollar bewegt wird, um Wallets vor den betrügerischen Token zu schützen, die im Jahr 2025 Milliarden gekostet haben.

Der Pepeto-Presale hat 10 Millionen Dollar eingesammelt, in einer Phase, in der der Fear and Greed Index in den einstelligen Bereich fiel. Diese Art von Kapitalzufluss bei extremer Angst ist kein Zufall, sondern kommt von Wallets, die bereits berechnet haben, was das erwartete Binance-Listing bei diesem Einstieg bedeuten kann. SolidProof hat vor dem Start des Presales die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, sodass jeder Smart Contract auf einer geprüften Grundlage steht, die der Großteil der Presale-Token in diesem Preissegment nicht bieten kann. Das Gesamtangebot beträgt 420 Billionen Token zum Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar.

Der Mitgründer des originalen Pepe, der den ursprünglichen Coin auf eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar mit derselben Angebotsstruktur brachte, steht hinter der technischen Ausrichtung, und der Weg vom Presale zum Listing ist die Phase, in der die Renditen entstehen, die Portfolios verändern können. Größere Token wie LINK bieten solide Grundlagen, doch ihre Marktkapitalisierung begrenzt die Mathematik. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass die Einträge Woche für Woche steigen, und die Wallets, die jetzt einsteigen, wissen, dass dieser Vorteil verschwindet, sobald das Listing den Handel eröffnet.

Fazit

Die Chainlink Prognose deutet auf 10 Dollar, wenn LINK den Boden bei 7,00 Dollar hält und den Widerstand über 8,04 Dollar überwindet, doch die Renditen messen sich in einstelligen Vielfachen über Monate. LINK handelte einst bei 0,16 Dollar, und die Wallets, die damals einstiegen, bauten Vermögen auf, das spätere Käufer nie erreichten. Millionen, die während extremer Angst in den Pepeto-Presale fließen, zeigen, dass diese Wallets ein vergleichbares Ergebnis erwarten. Der Presale über die offizielle Pepeto-Website ist der Einstieg, den das erwartete Binance-Listing in eine Position verwandelt, die danach nicht mehr zu diesem Preis verfügbar sein wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Chainlink Prognose für Juli 2026?

Die Chainlink Prognose zielt auf den 200-Tage-EMA bei 10,22 Dollar, wenn LINK den Parabolic SAR bei 8,04 Dollar durchbricht. Zwei Spot-ETFs handeln auf der NYSE Arca, und die Wallet-Zahlen steigen trotz sinkender Kurse weiter an.

Warum zieht Pepeto Aufmerksamkeit neben der Chainlink Prognose?

Pepeto sammelte 10 Millionen Dollar bei extremer Marktangst mit gebührenfreien Handelswerkzeugen auf PepetoSwap und einem von SolidProof geprüften Vertragssystem ein. Das erwartete Binance-Listing macht den Presale über die offizielle Pepeto-Website zum Einstieg für Wallets, die den Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Kurs berechnet haben.