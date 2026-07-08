Mainz (ots) -Erster spielfreier Tag bei dieser Fußball-WM. Die kurze Ruhepause vor den Viertelfinal-Partien rückt das Angebot an Fußball-Dokumentationen im ZDF-Streaming-Portal erneut in den Blick, die in den vergangenen Wochen schon stark nachgefragt waren. Besonders erfolgreich ist die dreiteilige "sportstudio"-Produktion "Mission Sommermärchen": Mit durchschnittlich 1,8 Millionen Views pro Episode hat sie den erfolgreichsten Start einer Doku-Serie im ZDF-Streaming-Portal hingelegt.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Der gute Zuspruch für unsere 'sportstudio'-Produktionen bestärkt uns in unserer Strategie, den Live-Sport mit einem immer vielfältigeren Sport-Doku-Angebot im ZDF-Streaming-Portal zu begleiten. Aktuell ergänzt es unser Online-Angebot zur Fußball-WM mit zusätzlichen inhaltlichen Perspektiven zur WM-Historie und zu aktuellen deutschen Spielerpersönlichkeiten."In den ersten 50 Tagen nach Veröffentlichung erzielten die drei Episoden von "Mission Sommermärchen" (https://www.zdf.de/dokus/mission-sommermaerchen-100) insgesamt mehr als 5,4 Millionen Views und ein Sehvolumen von mehr als 126 Millionen Minuten. Mit durchschnittlich 1,8 Millionen Views pro Episode ist bislang keine andere Doku-Serie im ZDF-Streaming-Portal in den ersten 50 Tagen auf einen höheren Wert gekommen.Zwei weitere "sportstudio"-Produktionen zur Fußball-WM verzeichnen ebenfalls eine starke Nachfrage: "Kapitän Kimmich" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fdokus%2Fkapitaen-kimmich-movie-100&data=05%7C02%7CHagedorn.T%40zdf.de%7Cdd710a0126e5475dcad008dedce2af58%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639191063353335379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WxWN33QPZLY4EUPcUCHB0vP%2FNGMUWCLU4bd0e4tLhQE%3D&reserved=0) kommt bislang auf 1,5 Millionen Views und ein Sehvolumen von 50,6 Millionen Minuten. "World Cup - mit Tommi Schmitt" (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fdokus%2Fworld-cup---mit-tommi-schmitt-movie-100&data=05%7C02%7CHagedorn.T%40zdf.de%7Cdd710a0126e5475dcad008dedce2af58%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639191063353347673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EymaA0JFLriwQOZ34XKED0YSbzj2uRs1iD2CL66dwCI%3D&reserved=0) erreicht 1,4 Millionen Views und ein Sehvolumen von 46 Millionen Minuten. Damit sind sie die beiden erfolgreichsten Einzel-Dokumentationen des laufenden Jahres im ZDF-Streaming-Portal.Fußball-WM im ZDF-Streaming-Portal mit hohem SehvolumenDie Abrufvideos zur Fußball-WM erzielen im ZDF-Streaming-Portal bisher insgesamt 31,31 Millionen Views und ein Sehvolumen von 219,36 Millionen Minuten Das meistgenutzte Video ist "DFB-Team mit Elfmeter-Drama gegen Paraguay". Das Video erreichte bisher 755.000 Views und 4,31 Millionen Minuten Sehvolumen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio"-Produktion und zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Mission Sommermärchen" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/mission-sommermaerchen-100)- "Kapitän Kimmich" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/kapitaen-kimmich-movie-100)- "World Cup - mit Tommi Schmitt" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/world-cup---mit-tommi-schmitt-movie-100)- "sportstudio"-Produktionen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformation zu "Mission Sommermärchen" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/mission-sommermaerchen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6310863