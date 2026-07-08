Können Router abspeichern, welche Webseiten du im Netz besucht hast? Ob es einen solchen Verlauf in den Geräten gibt und wie du Daten über deine Verbindungen wieder löschen kannst. Willst du, dass eine peinliche Google-Suche oder ein Webseiten-Besuch von deinem PC oder Smartphone verschwindet, kannst du ganz einfach den Verlauf im Browser löschen. Doch ist es damit getan? Schließlich hängt auch ein weiteres Gerät im Haushalt zwischen deinem Endgerät ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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