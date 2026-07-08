Ellen Ludwig, Chief Product Officer (CPO) der comparit GmbH und Jurymitglied seit der ersten Stunde des Assekuranz Awards, erklärt, warum ihr der Nachhaltigkeits-Award besonders am Herzen liegt: In vielen Unternehmen wird auf sozialer wie auf klimatischer Ebene enormes Engagement gezeigt - doch oft bleibt es unsichtbar. Der Nachhaltigkeits-Award bietet die Plattform, um dieses Engagement sichtbar zu machen. Ihr Appell: Seien Sie dabei - bewerben Sie sich! Jetzt anmelden: www.assekuranz-award.deQuelle: Mein Geld TV
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