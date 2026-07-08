Core Chemicals-Effekt kommt zur Entfaltung: De.mem startet mit Rückenwind in das Jahr 2026

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In den ersten Monaten des Jahres 2026 hat sich De.mem am Markt gut behauptet. Das australische Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das international aktiv ist, profitiert dabei auch von seiner neuen Tochtergesellschaft Core Chemicals. De.mem hatte das Unternehmen im vergangenen Herbst übernommen. Schon damals zeigte sich die Transaktion als unmittelbarer Impuls für das Geschäft. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte dieser Effekt nun deutlich stärker sichtbar werden. Denn 2026 wird das erste Jahr, in dem Core Chemicals über den vollen Zeitraum zum Geschäft von De.mem beiträgt.

Seit dem 1. November 2025 fließen die Umsätze, Zahlungseingänge und Margen von Core Chemicals bereits in die Zahlen von De.mem ein. Im Kalenderjahr 2026 wird die neue Tochtergesellschaft erstmals ihren vollständigen Jahresbeitrag liefern. Das eröffnet zusätzlichen Spielraum. Firmenchef Andreas Kröll verwies in einem jüngsten Investorenupdate auf weitere Potenziale durch Synergien und die geografische Ausweitung des Produktangebots.

Cross Selling als zusätzlicher Wachstumstreiber

Ein wichtiger Hebel liegt nach Einschätzung von Kröll im Cross Selling. Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das bestehende Portfolio von De.mem. Sie sollen nun auch den 15 bestehenden Goldminenkunden von De.mem angeboten werden. Gleichzeitig kann De.mem sein breiteres Produktangebot in den bestehenden Kundenstamm von Core Chemicals einbringen. Damit entsteht ein direkter Ansatzpunkt, um vorhandene Kundenbeziehungen stärker zu nutzen.

Über ihre Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminenkunden in Westaustralien. Zum Angebot zählen Spezialprozesschemikalien wie Entkalkungsmittel sowie Dienstleistungen rund um Wasser- und Abwasseraufbereitung. Der Nutzen liegt im Kern der Bergbauprozesse. Die Chemikalien sollen dazu beitragen, eine maximale Goldgewinnung zu ermöglichen und zugleich die Rückgewinnung von Wasser aus Raffinerieabfällen zu verbessern.

Übernahme stärkt Position im Goldbergbau

Der Blick zurück zeigt die strategische Bedeutung der Transaktion. Im Oktober 2025 gab De.mem die Übernahme des in Perth ansässigen Spezialchemieunternehmens Core Chemicals bekannt. Der Kaufpreis lag bei rund 3 Millionen AUD. Bereits zum 1. November 2025 wurde die Übernahme abgeschlossen. Seitdem leistet Core Chemicals Beiträge zu Umsatz, Zahlungseingängen und Margen. Vor der Übernahme erzielte Core Chemicals rund 4 Millionen AUD Umsatz sowie ein EBITDA von 620.000 AUD.

Für De.mem war der Zukauf aus mehreren Gründen interessant. Das Unternehmen konnte seine Präsenz im wachstumsstarken Goldbergbausektor ausbauen. Zugleich entstanden neue Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen den Kundenstämmen beider Unternehmen. Hinzu kommt die Perspektive, Produkte geografisch breiter auszurollen. Damit wird Core Chemicals nicht nur zu einem zusätzlichen Ergebnisbaustein, sondern auch zu einem Türöffner für weitere Marktchancen.

Geschäftsexpansionen in Planung

Firmenchef Andreas Kröll unterstrich gegenüber Investoren zuletzt besonders das geografische Expansionspotenzial. Core Chemicals ist bislang ausschließlich in Westaustralien tätig. Für De.mem eröffnet sich dadurch die Chance, das Angebot der neuen Tochtergesellschaft auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten. De.mem beliefert bereits Goldminenkunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea. Das sind Märkte, in denen Core Chemicals zuvor nicht vertreten war.

Auch der Blick auf den australischen Goldbergbau zeigt die mögliche Reichweite. In Australien gibt es rund 175 aktive Goldminen. Mehr als 140 davon werden derzeit noch von keinem der beiden Unternehmen bedient. Kröll sieht darin ein deutliches Potenzial für den Bergbausektor und für die weitere Entwicklung von De.mem.

Insgesamt sieht sich De.mem für das laufende Geschäftsjahr 2026 gut aufgestellt. Mit dem vollständigen Jahresbeitrag von Core Chemicals und dem fortgesetzten Wachstum im heimischen Wassermarkt geht das Unternehmen davon aus, seine Gewinnentwicklung weiter voranzubringen und 2026 neue Rekorde erreichen zu können.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

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Land: Australien



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-core-chemicals-effekt-kommt-zur-entfaltung/5180487/

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