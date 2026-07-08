Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 12. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Die größten Hits eines Kult-Jahrzehnts und eine Tanz-Challenge der beliebtesten "Let's Dance"-Stars sorgen bei der 90er-Party im Fernsehgarten für Spaß, Nostalgie und beste Stimmung.
Gäste: Malika Dzumaev, Evgeny Vinokurov, Anastasia Maruster, Alexandru Ionel, Valentin Lusin, Mariia Maksina, Rednex, Captain Jack, Masterboy feat. Beatrix Delgado, Nana, Emilia, Caught in the Act, Magic Affair, Guildo Horn & die Orthopädischen Strümpfe
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ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6310886
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