Loomis, Sayles Company, der seit einem Jahrhundert bestehende Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von fast 418 Milliarden US-Dollar, feiert stolz das 20-jähriges Jubiläum der Strategien "Loomis Sayles Large Cap Growth" und "Loomis Sayles All Cap Growth" sowie einen differenzierten Ansatz für Wachstumsaktienanlagen unter der Leitung von Aziz V. Hamzaogullari, CFA, dem Gründer, Chief Investment Officer und Portfoliomanager des Loomis Sayles Growth Equity Strategies (GES)-Teams. Aziz ist außerdem Executive Vice President und Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens.

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Wir feiern 20 Jahre "Die Kraft eines richtig umgesetzten aktiven Managements"

GES ist ein eingespieltes Team mit 20 Jahren Erfahrung in der Alpha-Generierung und einem langfristigen Private-Equity-Ansatz bei Investitionen.

Unter der Führung von Aziz Hamzaogullari ist das verwaltete Vermögen von GES seit 2010 von 1,9 Milliarden US-Dollar auf 98,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Mai 2026) gestiegen.

Aziz brachte einen differenzierten Ansatz für Aktieninvestitionen mit, als er 2010 zu Loomis Sayles kam. Ein firmeneigenes siebenstufiges Forschungsmodell (QGV 7+) unterstützt den langfristigen Private-Equity-Anlageansatz des GES-Teams. Das Team ist bestrebt, in wenige hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und profitablem Wachstum zu investieren, jedoch nur dann, wenn diese mit einem Abschlag auf den von GES geschätzten inneren Wert gehandelt werden.

Auf der Grundlage dieser einzigartigen Anlagephilosophie erweiterte das GES-Team seine Plattform von auf die USA ausgerichteten Large-Cap-Growth- und All-Cap-Growth-Strategien um Long-Only-Strategien in den Bereichen "Global Growth" und "International Growth" sowie um eine Long/Short-Growth-Equity-Hedgefonds-Strategie. Diese Strategien sind in den USA über Anlageinstrumente wie Investmentfonds, verwaltete Konten, CITs und einen ETF sowie außerhalb der USA über OGAW-Fonds und andere Anlageinstrumente verfügbar.

Das GES-Team ist der Ansicht, dass die Qualität der Anlagephilosophie, der Prozesse und der Entscheidungsfindung eines Managers für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit künftiger Erfolge von entscheidender Bedeutung ist. Die GES-Alpha-These umfasst ein tief verwurzeltes System beständiger Überzeugungen, einen strengen, wiederholbaren Anlageprozess sowie substanzielle Belege.

"Seit seinem Eintritt bei Loomis Sayles im Jahr 2010 haben Aziz und das Growth Equity Strategies (GES)-Team durch ihr unermüdliches Engagement für die Erzielung überdurchschnittlicher risikobereinigter Renditen für unsere Kunden herausragende Leistungen erbracht", erklärte Kevin Charleston, Chief Executive Officer von Loomis Sayles. "Ihre unverwechselbare Anlagephilosophie, die auf einem disziplinierten und differenzierten Ansatz beruht, hat durchweg zu einer starken Wertentwicklung geführt. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen des GES-Teams und den nachhaltigen Einfluss, den es weiterhin ausübt."

"Ich möchte unseren Anlegern aufrichtig für ihr anhaltendes Vertrauen danken. Wir bekennen uns weiterhin fest zu unseren Grundprinzipien des langfristigen Investierens und lassen uns dabei von den differenzierten Erkenntnissen leiten, die unseren Ansatz auszeichnen", sagte Aziz V. Hamzaogullari, CFA, Gründer, Chief Investment Officer und Portfoliomanager des Loomis Sayles Growth Equity Strategies Teams.

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ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit einem Jahrhundert hat Loomis, Sayles Company ein Vermächtnis aufgebaut, dessen Schwerpunkt auf der Erfüllung der Anlagebedürfnisse institutioneller und privater Kunden weltweit liegt. Zu diesem Zweck sind unsere leistungsorientierten Anleger bestrebt, langfristige Ergebnisse zu erzielen, indem sie sich auf fundierte, unabhängige Analysen und strenge Risikoanalysen stützen. Mit den Ressourcen, der Weitsicht und der Flexibilität, in breiten wie auch in Nischenmärkten weitreichend nach Wertpotenzialen zu suchen, ist Loomis Sayles seit 1926 ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden geblieben. Loomis Sayles verwaltet mit Stolz ein Vermögen von 417,9 Milliarden US-Dollar* im Auftrag von Kunden weltweit (Stand: 31. März 2026).

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co., LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (53,9 Milliarden Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

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