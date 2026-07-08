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Forward Industries hat über 500.000 SOL zu einem Durchschnittspreis von $79 gekauft und hält jetzt 7,55 Millionen SOL im Wert von $576 Millionen. Die Solana Prognose für Juli hängt davon ab, ob der Token die $80-Marke als Unterstützung etablieren kann, nachdem SOL vom Jahrestief bei $63 abgeprallt ist. Das Alpenglow-Upgrade befindet sich auf Testnetzwerken und könnte im dritten Quartal das Mainnet erreichen. Solana hat die On-Chain-Governance mit stake-gewichteten Abstimmungen für Validatoren eingeführt.

Trotz dieser Entwicklungen notiert SOL bei rund $81 und liegt 73 Prozent unter dem Allzeithoch von $294. Die aktiven Adressen nähern sich dem Jahreshoch von 7 Millionen, und die Transaktionen pro Sekunde steigen in Richtung 1.100. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 27 und zeigt weiter Vorsicht im gesamten Markt. Dieser Artikel analysiert die Solana Prognose und zeigt, wo die klarsten Einstiegspunkte liegen. Die Frage für die Solana Prognose ist, ob der Token seinen Fundamentaldaten folgt oder ob das Kapital dorthin fließt, wo die Rechnung am deutlichsten aufgeht.

Solana Prognose zwischen Netzwerkrekorden und einem Kurs, der nicht folgt

Die Solana Prognose für Juli 2026 beginnt mit einem Widerspruch, denn die Netzwerkaktivität nähert sich Rekordwerten, während der Kurs bei rund $81 verharrt. Forward Industries hat im abgelaufenen Quartal über 500.000 SOL zu einem Durchschnittspreis von $79 erworben und hält als größtes börsennotiertes Solana-Treasury-Unternehmen jetzt 7,55 Millionen SOL, wie The Block berichtet. Dieser Bestand übersteigt die nächsten drei größten Solana-Treasury-Unternehmen zusammen. Die Aktie von Forward Industries stieg nach der Bekanntgabe um 17 Prozent, und die Aufnahme in den Russell 2000 und Russell 3000 öffnet den Zugang zu institutionellem Kapital.

Das Alpenglow-Upgrade befindet sich auf Community-Testnetzwerken und könnte laut Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko auf der Consensus Miami 2026 schon im nächsten Quartal das Mainnet erreichen, wie CoinDesk berichtet. Das Upgrade zielt darauf ab, die Transaktionsbestätigung von derzeit 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden zu senken, eine Verbesserung um das Hundertfache.

Die Solana Foundation hat die On-Chain-Governance eingeführt, bei der Validatoren mit mindestens 100.000 SOL Vorschläge einreichen können, die dann per stake-gewichteter Abstimmung entschieden werden. Solana-ETF-Vermögenswerte haben die Marke von $1 Milliarde überschritten, und die Zuflüsse blieben auch während der Korrektur positiv.

Die Zahl der aktiven Adressen steigt steil in Richtung des Jahreshochs von 7 Millionen, und die Transaktionen pro Sekunde nähern sich einem neuen Allzeithoch bei 1.100. Diese Divergenz zwischen wachsender Netzwerkaktivität und schwachem Kurs prägt die Solana Prognose im aktuellen Bild. SOL benötigt einen Tagesschluss über $80, um den Erholungsfall zu stärken, und einen Anstieg über $100, bevor der Chart von bärisch auf bullisch dreht.

Analysten projizieren eine Spanne von $70 bis $105 für 2026, wobei ein Bruch unter $73 den Weg zum Unterstützungsniveau bei $63 öffnen würde. Institutionelle Käufer wie Forward Industries akkumulieren, doch die größten Erträge in jedem Zyklus kamen nie vom Netzwerk-Upgrade selbst, sondern vom Einstieg, der vor der breiten Masse existierte.

Pepeto: Der Presale-Trading-Hub eines ehemaligen Binance-Experten mit $10 Millionen bestätigtem Kapital

Die Ausgangslage zeigt einen Token mit starken Fundamentaldaten, dessen Kurs 73 Prozent unter dem Höchststand verharrt. In einem solchen Umfeld trennt sich der langfristige Erholungsweg eines etablierten Coins vom Presale-Einstieg, der auf eine andere Art von Rendite ausgerichtet ist.

Pepeto wurde entwickelt, um Meme-Haltern einen vollständigen Trading-Hub zu bieten, der ab dem Presale Erträge ermöglicht, und nicht ein leerer Token, der darauf wartet, dass der Markt die Arbeit erledigt. Der Einstieg liegt jetzt bei $0,0000001871 pro Token, und dieser Preis bildet den Boden, weil das erwartete Binance-Listing den Presale dauerhaft schließen und durch den Börsenpreis ersetzen wird.

Der ehemalige Binance-Experte hinter dem Projekt hat die Börsenarchitektur einer der größten Plattformen in den Aufbau eines Meme-Token-Projekts getragen, und drei fertige Werkzeuge beweisen diese Herkunft bereits. Eine Cross-Chain-Brücke transportiert Token über Netzwerke, damit Halter immer das stärkste Handelspaar erreichen, und ein Risiko-Scorer bewertet jeden Trade, bevor das Wallet die Transaktion freigibt.

SolidProof hat jede Codezeile geprüft und freigegeben, bevor der Presale startete, was dem Projekt verifizierte Sicherheit gibt, die die meisten Presale-Token ohne externe Prüfung nicht bieten. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token ist festgelegt und auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar, sodass jeder Halter die Rechnung kennt. Halter haben $10 Millionen eingebracht, und dieses Kapital wuchs, während SOL 73 Prozent vom Rekordhoch fiel.

Kapital, das sich während eines Angstzyklus für einen Presale entscheidet statt für etablierte Namen, erzählt eine Geschichte, die der Chart allein nicht zeigen kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jede Zahl offen für jeden, der bereit ist, die Rechnung selbst zu prüfen. Das Fenster bleibt offen, bis das erwartete Listing den Presale-Preis durch den Börsenpreis ersetzt, und jeder Tag des Wartens ist ein Tag näher am Verschwinden dieses Einstiegs.

Fazit

Die Solana Prognose steht für die Art von Erholungsspiel, das jeder Zyklus hervorbringt, mit realer Geschwindigkeit und wachsendem institutionellen Vertrauen. Doch jeder Zyklus bringt auch frühe Wallets hervor, die während der Angstphase eingestiegen sind und die Erträge der Erholung eingesammelt haben. Das Listing trennt die Wallets, die bei Pepeto eingestiegen sind, von allen, die danach über diese Erträge lesen.

SolidProof hat den Code geprüft, und $10 Millionen bestätigtes Kapital zeigen die Überzeugung, während die Solana Prognose zwischen Angst und Erholung pendelt. Vor dem erwarteten Binance-Listing einzusteigen positioniert sich dort, wo der nächste Aufschwung belohnt, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie lautet die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL handelt bei rund $81 mit Unterstützung bei $73 und Widerstand bei $80 bis $100. Das Alpenglow-Upgrade könnte die Transaktionsbestätigung auf 150 Millisekunden senken, und Analysten projizieren eine Spanne von $70 bis $105 für 2026. Forward Industries hält als größtes Treasury-Unternehmen 7,55 Millionen SOL.

Was macht Pepeto neben der Solana Prognose besonders?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Brücke, einen Risiko-Scorer und einen SolidProof-geprüften Code eines ehemaligen Binance-Experten mit einem erwarteten Binance-Listing. Der Presale hat $10 Millionen eingesammelt, und weitere Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.