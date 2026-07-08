Einhell Germany AG blickt trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds optimistisch auf das Geschäftsjahr 2026. Auf der Hauptversammlung Anfang Juli bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose und stellte insbesondere die starke Entwicklung der Akkuplattform Power X-Change (PXC) sowie die internationale Expansion in den Mittelpunkt. Mit einem wachsenden Ökosystem aus inzwischen mehr als 350 kompatiblen Geräten und einer klaren Internationalisierungsstrategie sieht sich Einhell gut positioniert, um seine Wachstumsziele in den kommenden Jahren zu erreichen. Power X-Change entwickelt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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